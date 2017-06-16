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МИД Мексики призвал США и Кубу к разрешению противоречий путем диалога

Международная панорама
16 июня, 23:32 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Мексиканские власти также заявили о "дружбе и солидарности" с кубинским народом и "намерении продолжать сотрудничество с правительством Кубы"

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МЕХИКО, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. США и Кубе нужно стремиться к разрешению противоречий путем диалога. Об этом говорится в обнародованном заявлении Министерства иностранных дел Мексики. Так латиноамериканская страна отреагировала на сделанные ранее заявления президента США Дональда Трампа об изменении политики Вашингтона в отношении островного государства.

"Правительство Мексики обращается с братским призывом к правительствам обеих стран находить точки соприкосновения путем диалога и таким образом разрешать противоречия, соблюдая взаимное уважение и признавая суверенитет обоих народов", - отмечается в документе. Мексиканские власти также заявили о "дружбе и солидарности" с кубинским народом и "намерении продолжать сотрудничество с правительством Кубы по многим темам, представляющим взаимный интерес".

В ходе выступления в Майами Трамп объявил, что отменяет односторонние шаги предыдущей администрации по нормализации отношений с Кубой.

В декабре 2014 года тогдашний президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций в отношении островного государства. В марте прошлого года президент США впервые почти за 90 лет нанес визит на Кубу.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго.

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