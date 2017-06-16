Трамп объявил об ужесточении политики США в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении политики в отношении Кубы, обвинив правительство Рауля Кастро в поставках оружия КНДР и нагнетании напряженности в Венесуэле. Американский лидер, выступая в Майами (штат Флорида), где проживает многочисленная кубинская диаспора, призвал правительство Кубы сесть за стол переговоров, чтобы прийти к соглашению, которое бы отвечало интересам и Вашингтона, и Гаваны.

Отмена решений Обамы

"Я отменяю полностью одностороннюю сделку с Кубой, заключенную предыдущей администрацией", - сказал он, подчеркнув, что это решение "вступает в действие немедленно". "Сегодня я объявляю новую политику, что я и обещал во время своей предвыборной кампании", - заявил американский лидер.

Ранее Белый дом пояснил, в чем заключаются изменения в подходе США к Кубе: вводятся ограничения на финансовые операции с кубинскими организациями, которые принадлежат Вооруженным силам, разведке и спецслужбам островного государства, а также на туристические поездки. В Белом доме объяснили, что речь идет об определенных поездках на остров, которые подпадают под разрешенные категории, установленные при экс-президенте США Бараке Обаме.

Санкции и обвинения

Во время своего выступления в переполненном зале Театра Мануэля Артайма глава государства объявил условия снятия с правительства Кубы санкций, а также выдвинул ряд обвинений в адрес администрации карибского государства.

"Мы не снимем санкции с кубинского режима до тех пор, пока все политзаключенные не будут освобождены, свобода собраний и выражения мнения не будут уважаться, пока все политические партии не будут легализованы, а также пока не будут назначены свободные выборы под международным наблюдением", - сказал Трамп.

"Режим Кастро поставлял оружие Северной Корее и способствовал хаосу в Венесуэле", - утверждал он. "Отправляя за решетку невинных, оно (правительство) покрывало убийц полицейских и террористов. Оно поддерживало работорговлю, рабский труд и эксплуатацию по всему миру", - заявил он.

"Моя администрация не намерена прятаться от него (кубинского режима), прощать его или приукрашивать его. Мы никогда не будем закрывать на все это глаза. Мы видим, что происходит, и мы помним, что происходило", - заявил нынешний хозяин Белого дома.

Новое соглашение

Впрочем, заявление Трампа было хотя и довольно жестким, но не безапелляционным. Американский лидер призвал кубинские власти сесть за стол переговоров с тем, чтобы взамен прежним договоренностям с Бараком Обамой, прийти к удовлетворяющему и Вашингтон, и Гавану соглашению.

"Мы призываем Кубу сесть за стол (переговоров) с новым соглашением, которое будет лучшим образом отвечать интересам и их народа, и нашего народа, а также натурализованных в США кубинцев", - сказал Трамп.

"Я говорю кубинскому правительству: остановите нарушение прав диссидентов, освободите политзаключенных, прекратите сажать за решетку невинных людей, будьте открыты для политической и экономической свобод, верните лиц, скрывающихся от американского правосудия <...>", - заявил президент.

Усилия прежней администрации

Взятый в декабре 2014 года курс на нормализацию двусторонних отношений приоткрыл возможности для посещений острова гражданами США. Американцы по-прежнему не могут посещать Кубу в качестве туристов, однако на деле могут приехать на остров, отнеся себя к одной из 12 разрешенных и достаточных условных категорий. Так, в страну разрешен въезд с культурной, образовательной, религиозной или гуманитарной целями. Кроме того, на Кубу могут приезжать лица, имеющие там родственников.

В августе 2016 года было восстановлено регулярное авиасообщение между США и Кубой. Кроме того, многие американские круизные компании получили разрешение на организацию морских путешествий на остров Свободы.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Однако в декабре 2014 года Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. В марте прошлого года президент США впервые за почти 90 лет нанес визит на Кубу.

Реакция РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что решение Трампа об отмене политического курса предыдущей администрации по нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной демонстрирует полную непредсказуемость американской внешней политики.

Руководство Кубы, по мнению Захаровой, сразу предвидело "глубину маневров Барака Обамы, от эффектной высадки спецбортов на остров до попытки похлопать Рауля Кастро по плечу, понимая всю постановочность момента". "Кубе не привыкать - она соседа давно знает в лицо", - добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.