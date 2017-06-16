Глава МИД Венесуэлы осудила угрозы президента США в отношении Кубы

МЕХИКО, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Министр иностранных дел Венесуэлы Дельси Родригес призвала страны Латинской Америки к единству после новых заявлений администрации США о политике в отношении Кубы. Соответствующие высказывания она разместила в своем Twitter. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет одностороннюю сделку предыдущей администрации с Кубой по нормализации отношений, подчеркнув, что это решение "вступает в действие немедленно".

"Угрозы, произнесенные президентом США, питают антиимпериалистический дух храброго народа Кубы и великой Родины (Латинской Америки - прим. ТАСС), - написала Родригес. - Куба и Венесуэла останутся вместе <...> под знаменами Боливара, Марти, команданте Фиделя и Чавеса". Глава МИД подчеркнула, что Венесуэла "выражает непоколебимую солидарность с братской Республикой Куба" в контексте агрессивных заявлений Трампа.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года 44-й президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций в отношении островного государства. В марте прошлого года президент США впервые почти за 90 лет нанес визит на Кубу.