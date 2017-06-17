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Лидеры Канады и Бельгии договорились продолжать совместную борьбу с терроризмом

Международная панорама
17 июня, 0:26 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Кроме того, Джастин Трюдо и Шарль Мишель обсудили вопросы двусторонней торговли

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ОТТАВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава правительства Бельгии Шарль Мишель договорились о продолжении совместной борьбы двух стран с терроризмом. Об этом в пятницу сообщили в канцелярии канадского премьера.

Главы правительств провели личную встречу в Оттаве в рамках официального визита премьер-министра Бельгии в Канаду. "Лидеры также подтвердили важность сотрудничества в рамках НАТО и по линии ООН", - говорится в сообщении.

Кроме того, Трюдо и Мишель обсудили вопросы двусторонней торговли и договорились продолжить работу по реализации Соглашения о создании зоны свободной торговли между Евросоюзом и Канадой (CETA).

Соглашение между ЕС и Канадой, которое 15 февраля этого года утвердил Европарламент, было подписано 30 октября 2016 года на саммите ЕС-Канада в Брюсселе. Свои подписи под документом поставили председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Документ, в частности, предполагает отмену 99% таможенных пошлин между сторонами. Для вступления в силу соглашение должны ратифицировать все 28 стран ЕС.

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Персоны
Туск, Дональд Мишель, Шарль Трюдо, Джастин Юнкер, Жан-Клод
Страны
Канада Бельгия
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