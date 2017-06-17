Президент Боливии обвинил США в злоупотреблении властью из-за давления на Кубу

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Президент Боливии Эво Моралес выразил в пятницу поддержку Кубе и осудил решение президента США Дональда Трампа об изменении политики Вашингтона в отношении островного государства.

"Злоупотребление властью североамериканской империей - это игнорировать поддержку всего мира, высказывающегося за прекращение блокады Кубы", - написал глава государства на своей странице в Twitter.

"Вместо того, чтобы требовать от Кубы освобождения политических заключенных, Трамп должен выслать политических преступников, которых приютили США", - добавил Моралес. Он также подчеркнул, что "Боливия выражает полную солидарность с братским кубинским народом и его революционным правительством перед лицом новой агрессии".

Ранее в пятницу в ходе выступления в Майами Трамп объявил, что отменяет односторонние шаги предыдущей администрации по нормализации отношений с Кубой.

В декабре 2014 года тогдашний президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций в отношении островного государства. В марте прошлого года президент США впервые почти за 90 лет нанес визит на Кубу.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго.