Президент Боливии обвинил США в злоупотреблении властью из-за давления на Кубу

Свидлер и Непомнящий выступят за сборную России на чемпионате мира по шахматамСпорт 17 июня, 1:27
Футболист Макеев продолжит карьеру в "Ростове"Спорт 17 июня, 1:04
Путин: Анатолий Собчак был здравомыслящим человеком и был против распада СССРПолитика 17 июня, 0:50
Оливер Стоун назвал Владимира Путина "отличным руководителем" для РоссииМеждународная панорама 17 июня, 0:34
Путин: закрытие участка границы РФ и Украины до урегулирования приведет к гибели людейПолитика 17 июня, 0:30
Российский боксер Ковалев попытается взять реванш у Уорда за спорное поражениеСпорт 17 июня, 0:23
Матч сборных России и Новой Зеландии откроет Кубок конфедераций по футболуСпорт 17 июня, 0:10
Книга с текстами интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну вышла в СШАОбщество 17 июня, 0:00
Трамп объявил об ужесточении политики США в отношении КубыМеждународная панорама 16 июня, 23:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Президент Боливии Эво Моралес выразил в пятницу поддержку Кубе и осудил решение президента США Дональда Трампа об изменении политики Вашингтона в отношении островного государства.
"Злоупотребление властью североамериканской империей - это игнорировать поддержку всего мира, высказывающегося за прекращение блокады Кубы", - написал глава государства на своей странице в Twitter.
"Вместо того, чтобы требовать от Кубы освобождения политических заключенных, Трамп должен выслать политических преступников, которых приютили США", - добавил Моралес. Он также подчеркнул, что "Боливия выражает полную солидарность с братским кубинским народом и его революционным правительством перед лицом новой агрессии".
Ранее в пятницу в ходе выступления в Майами Трамп объявил, что отменяет односторонние шаги предыдущей администрации по нормализации отношений с Кубой.
В декабре 2014 года тогдашний президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций в отношении островного государства. В марте прошлого года президент США впервые почти за 90 лет нанес визит на Кубу.
США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго.