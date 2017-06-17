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Бюро по вопросам этики США опубликовало финансовую декларацию Трампа за 2016 год

Международная панорама
17 июня, 0:54 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

В частности, в документе говорится, что политик получил доход в размере $19,7 млн благодаря отелю в Вашингтоне, который открылся в сентябре 2016 года

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ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало в пятницу финансовую декларацию главы государства Дональда Трампа за 2016 год, 98-страничный документ размещен на сайте учреждения.

В нем говорится, что президент, в частности, получил доход в размере $19,7 млн благодаря отелю в Вашингтоне, который открылся в сентябре 2016 года. Трамп также указал доход в размере $37,2 млн от курорта "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

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