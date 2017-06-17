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Венесуэльские епископы высказались против созыва Конституционной ассамблеи

Международная панорама
17 июня, 2:13 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 17, июня. /ТАСС

По мнению священнослужителей, из-за ее созыва "всю страну захлестнули социальные потрясения и насилие"

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МЕХИКО, 17 июня. /ТАСС/. Венесуэльские епископы раскритиковали решение властей о созыве Конституционной ассамблеи. Об этом говорится в заявлении Комиссии по вопросам справедливости и мира Епископальной конференции республики, опубликованном в пятницу на ее сайте.

По мнению священнослужителей, из-за созыва Конституционной ассамблеи "всю страну захлестнули социальные потрясения и насилие". "Правительство, высший гарант соблюдения прав человека, мира и общественной безопасности, превратилось в их основного нарушителя", - утверждают они.

Епископальная конференция Венесуэлы выразила мнение, что "в основном насилие исходит от правоохранительных органов", которые подавляют протесты граждан, "требующих восстановления нарушенного конституционного порядка".

В Венесуэле третий месяц подряд почти каждый день проходят крупные антиправительственные выступления. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в этот орган намечены на 30 июля.

Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, порядка 70 погибли, в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов. По данным правозащитников, почти 3,2 тыс. человек были задержаны, из них около 1,3 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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