Куба осуждает решение Трампа, но будет продолжать диалог с США

ГАВАНА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Правительство Кубы осуждает решение президента США Дональда Трампа об ужесточении политики в отношении острова, считая его "откатом в американо-кубинских отношениях". Вместе с тем Гавана намерена продолжать диалог с Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении кубинского правительства, зачитанном в пятницу вечером в эфире государственного телевидения.

"Президент США Дональд Трамп в своем выступлении в Майами, изобиловавшем враждебной риторикой, напоминающей о временах открытой конфронтации с нашей страной, объявил о политике своего правительства в отношении Кубы, которая нивелирует прогресс, достигнутый за последние два года", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что правительство Кубы намерено продолжать "уважительный диалог с правительством США и сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес".

Вместе с тем власти подчеркивают, что кубинский народ никогда не поступится своим суверенитетом и независимостью. "Любая стратегия, направленная на изменение политической, экономической и социальной систем на Кубе - будь то путем давления или использования более изощренных методов, - обречена на провал", - указывается в сообщении правительства.

Ранее в пятницу Трамп объявил, что отменяет односторонние шаги предыдущей администрации по нормализации отношений с Кубой.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года тогдашний президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций в отношении островного государства.

В марте прошлого года президент США впервые почти за 90 лет нанес визит на Кубу.