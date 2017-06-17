СМИ: правящая партия Японии предлагает увеличить расходы на оборону, учитывая опыт НАТО

ТОКИО, 17 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) предлагает увеличить расходы на оборону, принимая во внимание при этом рекомендованную в странах НАТО цель в 2% ВВП. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK со ссылкой на проект документа, содержащего предложения правительству, который составляет комитет ЛДП по вопросам безопасности.

В тексте документа отмечается, что угроза КНДР "вышла на новый уровень", а также упоминается озабоченность в связи с растущей активностью Китая. Эксперты предлагают провести анализ всего оборудования, которое необходимо для обеспечения безопасности, и сделать окончательную оценку на основе этих данных, "принимая во внимание (планку) в 2% ВВП, к которой стремится НАТО".

В частности, комитет ЛДП считает необходимым рассмотреть вопрос о том, чтобы иметь собственную независимую спутниковую систему раннего предупреждения. Кроме того, в проекте документа предлагается усилить возможности Сил самообороны по реагированию на кибератаки. По распространенным ранее данным японской прессы, комитет ЛДП по безопасности также выступает за проработку вопроса о приобретении крылатых ракет и других средств нанесения удара по базам потенциального противника в случае конфликта и предлагает усилить противоракетную оборону страны.

В силу принятых на себя после Второй мировой войны обязательств Токио не имеет наступательных вооружений. Однако средства нанесения удара по базам противника, отмечают эксперты, могут рассматриваться как средство обеспечения необходимой самообороны при наличии сведений о неминуемой атаке.

Одобренный правительством Японии бюджет на 2017 финансовый год (с апреля 2017 года по март 2018 года) предусматривает рост расходов на оборонные нужды на 1,4% до 5,13 трлн иен (почти $44 млрд), что составляет менее 1% ВВП. Значительные средства японские власти потратят и на военные нужды, в частности на создание прототипа морской пехоты в Вооруженных силах и на дополнительные меры по сдерживанию КНДР и Китая.