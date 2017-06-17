AP: Трамп пришел в ярость из-за расследования обстоятельств увольнения им экс-главы ФБР

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп пришел в ярость, когда узнал из СМИ о расследовании обстоятельств увольнения им главы ФБР Джеймса Коми, которое ведет в отношении него спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник в Белом доме.

По его сведениям, глава государства сильно разозлился и стал кричать, когда по телевидению увидел новостной блок, в котором говорилось о расследовании. Помощники и советники Трампа признались, что он "разозлился из-за расследования, кричал на телевизоры в Белом доме, которые транслировали новости, и настаивал на том, что он стал объектом заговора", информирует AP.

В пятницу утром Трамп сравнил ситуацию с расследованием с охотой на ведьм и возложил ответственность за это разбирательство на человека, имя которого он не назвал, и который, по словам президента, ранее советовал ему уволить Коми. "Расследование в отношении меня за то, что я уволил директора ФБР, ведет человек, который советовал мне уволить директора ФБР. Охота на ведьм!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Белый дом при этом опроверг информацию о том, что глава вашингтонской администрации якобы признал существование такого расследования. "Президент не подтверждал существование этого расследования, - отметили представители пресс-службы американского лидера. - Он имел в виду материал, опубликованный в среду вечером (газетой) The Washington Post (WP), в котором была ссылка на анонимную, незаконную утечку".

Американские СМИ предполагают, что под человеком, на которого Трамп возложил ответственность за расследование, он имел в виду заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна, который назначил Мюллера специальным прокурором. На этом посту Мюллер, который ранее возглавлял ФБР, расследует утверждения о якобы имевшем место сговоре между Россией и командой Трампа во время президентской предвыборной кампании. Кроме того, ранее представители администрации США заявляли, что Трамп уволил Коми с поста главы ФБР по рекомендации Розенстайна.

WP написала в среду со ссылкой на свои источники в администрации США, что Мюллер начал изучать вопрос, создавал ли президент США Дональд Трамп помехи правосудию. Издание напомнило, что, по сообщениям СМИ, глава государства перед увольнением Коми якобы просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Противники Трампа считают, что такая просьба может быть расценена как создание помех для правосудия.