На северо-западе Китая в пустыне Такла-Макан появится аэропорт

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ПЕКИН, 17 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Новый аэропорт будет построен на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).
Инвестиционная стоимость проекта оценивается в 710 млн юаней (более $104 млн), сообщило агентство "Синьхуа".
По данным агентства, аэропорт позволит обеспечить регулярное сообщение южных районов пустыни Такла-Макан с прочими районами КНР. Пропускная способность аэропорта составит 180 тыс. пассажиров и 400 тонн груза в год - за этот промежуток времени он способен обслужить более 2,1 тыс. авиарейсов. Объектная смета получила окончательное одобрение Государственной комиссии по делам развития и реформ и Администрации гражданской авиации Китая.
Одной из ключевых задач станет подведение к воздушному терминалу и прочим зданиям воды и электричества, а также создание соответствующей инфраструктуры.
Аэропорт будет находиться на территории уезда Юйтянь, расположенного в 1,3 тыс. км от города Урумчи (административный центр СУАР). Он станет одной из 10 аэропортов, которые правительство КНР планирует построить на территории этого автономного района к 2020 году.
Сейчас в этом регионе действует 18 аэропортов, которые в периоды особо оживленных сезонных поездок китайского населения едва справляются с пассажиропотоком.