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Порошенко отменил "закон Савченко"

Международная панорама
17 июня, 12:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, июня. /ТАСС

Ранее один день в следственном изоляторе приравнивался к двум дням в тюрьме, независимо от статьи, по которой обвиняется подозреваемый

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, вносящий изменения в статью Уголовного кодекса о зачисление судом срока предварительного заключения и отменяющий так называемый закон Надежды Савченко.

"Законом предлагается изложить в новой редакции часть пятую статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения" Уголовного кодекса Украины, согласно которой предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день", - сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

С конца 2015 года эта часть статьи УК была изложена в редакции Надежды Савченко, согласно которой, один день в следственном изоляторе приравнивался к двум дням в тюрьме, независимо от статьи, по которой обвиняется подозреваемый.

Однако в украинском обществе эта поправка вызывала резкую критику, так, министр юстиции Павел Петренко заявлял, что на Украине резко возросла преступность. Он привел данные по состоянию на октябрь 2016 года, согласно которым по "закону Савченко" в целом подлежат освобождению 35 тысяч человек и уже освобождено 8,5 тысячи. По данным главы минюста, "за несколько месяцев 906 лиц совершили повторно тяжкие и особо тяжкие преступления: 27 умышленных убийств, 12 изнасилований, 670 краж, 172 грабежа, 68 разбоев, 43 мошенничества, 23 хулиганства".

18 мая текущего года Верховная рада отменила "закон Савченко" и приняла новую редакцию, которая и была подписана президентом. После подписания закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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