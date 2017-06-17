Основной канал Al Jazeera в Twitter возобновил работу после сбоя

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 17 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Официальная страница в Twitter базирующегося в Катаре телеканала Al Jazeera возобновила свою работу после временного сбоя. Как сообщают пользователи социальной сети, ранее доступ к аккаунту AJArabic, публиковавшему новости на арабском языке, был закрыт, а список подписчиков обнулен.
По состоянию на 12:40 мск, число читателей страницы превысило 1,1 тыс. человек и продолжает расти.
В сообщении от имени руководства компании отмечалось, что принимаются все меры для восстановления работы всех информационных ресурсов Al Jazeera на платформе Twitter. При этом блокировке подвергся только один аккаунт, остальные продолжали функционировать в стандартном режиме.
تنويه | نلفت عناية متابعينا إلى أن حساب #الجزيرة الرئيسي في تويتر @ajarabic عاد للاشتغال مجددا.— الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) 17 June 2017
#الجزيرة
Официальной реакции со стороны Twitter не поступало. О причинах блокировки также неизвестно. Инцидент произошел на фоне дипломатического скандала, разгоревшегося между Катаром и рядом стран Персидского залива, которые обвиняют эмират в поддержке терроризма. Среди требований для восстановления отношений - изменение редакторской политики Al Jazeera, который в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Бахрейне и Египте считаю рупором экстремистской идеологии. В свою очередь в руководстве медиахолдинга заявили, что сохранят независимую редакционную политику.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это якобы поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.