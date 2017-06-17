Меркель рассказала о личной аудиенции у папы Франциска

БЕРЛИН, 17 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель во время личной аудиенции у папы римского Франциска рассказала понтифику о повестке дня предстоящего саммита G20 (7-8 июля) в Гамбурге. Об этом глава правительства ФРГ сообщила сегодня журналистам.

"Мне как представителю страны, принимающей саммит G20, выпала большая честь получить аудиенцию у папы", - сказала Меркель. По ее словам, в начале встречи папа выразил свои соболезнования в связи с кончиной "канцлера германского единства" Гельмута Коля. "Он назвал его великим государственным деятелем", - сообщила Меркель.

"Мы обсудили повестку дня саммита G20, - продолжала Меркель. - Она (повестка) принимает во внимание, что мы живем в мире, в котором стремимся к многостороннему сотрудничеству, не хотим строить, но хотим сносить стены, в котором все должны получить доступ к благосостоянию, богатству, и в котором будет соблюдаться человеческое достоинство". "Руководствуясь этими принципами, мы обсудим (на саммите) состояние в мировой экономике и вызовы, такие как терроризм", - добавила канцлер.

"В качестве основной темы мы выбрали Африку, - отметила она. - Папа римский приветствовал соответствующее решение, он призвал продолжать этот путь и бороться за соблюдение международных соглашений, в частности, за реализацию Парижского соглашения (по климату)". "Мы знаем, что, к сожалению, США приняли решение выйти из этого договора", - напомнила Меркель.

Она также сообщила, что рассказала понтифику о планах правительства ФРГ в области здравоохранения и борьбы с пандемиями. "Лично для меня это был вселяющий надежду разговор", - подытожила канцлер.