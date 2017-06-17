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Суд арестовал зятя мэра Стамбула и экс-главу полиции города по делу о перевороте

Международная панорама
17 июня, 15:01 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Омер Фарук Кавурмаджи и Хюсейн Чапкын подозреваются в связях с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена

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АНКАРА, 17 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Стамбульский суд вновь выдал распоряжение об аресте Омера Фарука Кавурмаджи, зятя мэра Стамбула Кадира Топбаш, и экс-главы стамбульской полиции Хюсейна Чапкына, которых подозревают в связях с ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Об этом сообщила газета Milliyet.

По ее данным, Кавурмаджи вместе с более 80 предпринимателями Конфедерации предпринимателей и промышленников Турции проходят по делу о финансировании ФЕТО. Однако адвокаты обвиняемого в мае добились освобождения своего подзащитного из-за проблем со здоровьем, которое стало ухудшаться в виду плохих условий содержания в тюрьме.

Чапкын явился с повинной после того, как суд Стамбула повторно выдал ордер на его арест. Ранее бывшего главу полиции уже арестовывали в сентябре 2016 года, но спустя два месяца после этого его отпустили на свободу.

Организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена ФЕТО Анкара называет главным организатором попытки переворота 15 июля 2016 года. Он и его соратники обвиняются в заговоре против государства, попытках насильственного свержения конституционного строя, терроризме.

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