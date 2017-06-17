СМИ: Эр-Рияд не видит необходимости в создании турецких военных баз в Саудовской Аравии

КАИР, 17 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Власти Саудовской Аравии не имеют возможности предоставить свою территорию для создания на ней турецких военных баз. Об этом, как передал в субботу телеканал "Аль-Хадас", заявил высокопоставленный источник в саудовском министерстве иностранных дел.

По его словам, Эр-Рияд "не может позволить Турции создавать военные базы на земле Саудовской Аравии". Источник в МИД королевства пояснил, что "у Саудовской Аравии в этом нет необходимости, так как ее собственные вооруженные силы находятся на высоком уровне". "Армия Саудовской Аравии широко представлена в зоне Персидского залива, в том числе и на военной базе Инджирлик в Турции для проведения операций против террористов и сохранения безопасности в регионе", - отметил он.

Такая позиция Эр-Рияда была высказана спустя несколько часов после визита в Саудовскую Аравию министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и его переговоров с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, главной темой которых стал кризис вокруг Катара.

Как заявлял Чавушоглу, Турция придерживается нейтральной позиции в "катарском кризисе", приветствует посреднические усилия эмира Кувейта со своей стороны готова сделать все возможное, чтобы найти выход из создавшейся ситуации до конца священного поста в месяц рамадан.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.