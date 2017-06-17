Пятеро гвардейцев потеряли сознание во время парада в честь дня рождения Елизаветы II

ЛОНДОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Пятеро гвардейцев потеряли сознание из-за жары во время парада, устроенного в Лондоне в честь официального дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщила официальный представитель сухопутных сил Соединенного Королевства.

"Мы можем подтвердить, что сегодня во время парада по случаю дня рождения королевы упали в обморок несколько солдат", - сказала она, заметив, что день оказался "чрезвычайно жарким". По ее словам, пострадавших военнослужащих немедленно напоили водой, им также была оказана профессиональная медицинская помощь.

Информацию о том, что потерявших сознание гвардейцев оказалось именно пять, распространили агентство Press Association и газета Daily Express. Последняя разместила фотографии, на которых можно увидеть лежащих на земле гвардейцев рядом со стройными рядами стоящих коллег. На других изображениях видно, как офицеры оказывают помощь сраженным солнечным ударом и уносят на носилках одного из них с того места, где проходили праздничные торжества. Во время парада в Лондоне температура воздуха достигала 27 градусов, для британской столицы это очень высокий показатель.

Парад в честь дня рождения

Традиционный военный парад, приуроченный к так называемому официальному дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II, состоялся в Лондоне. Чтобы поприветствовать монарха и членов королевской семьи, на улице Мэлл - парадном бульваре имперской части Лондона - собрались тысячи жителей и гостей британской столицы.

По этой улице в направлении от Букингемского дворца к Парадному плацу Королевской конной гвардии проследовала цепочка экипажей с членами правящей династии Виндзоров. В первом экипаже находились внук королевы принц Гарри, супруга наследного принца Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла и жена принца Уильма герцогиня Кембриджская Кэтрин, урожденная Кейт Миддлтон. Далее ехал экипаж со средним и младшим сыном королевы, герцогом Йоркским принцем Эндрю и графом Уэссекским принцем Эдвардом, а также двумя дочерьми Эндрю - принцессами Беатрис и Евгенией.

Последней в этой цепочке, но только уже в окружении конных гвардейцев, проследовал экипаж с самой 91-летней королевой и ее 96-летним супругом герцогом Эдинбургским принцем Филипом. Глава государства была одета в костюм цвета перванш и однотонную шляпку, а герцог - во фрак с орденскими планками и классический английский цилиндр. Трое членов королевской семьи - первый и второй наследники трона принцы Чарльз и Уильям, а также дочь королевы принцесса Анна - принимали участие в параде верхом на конях в строю подразделений, в рядах которых они официально состоят. Дело в том, что принц Уэльский Чарльз является командиром Уэльского гвардейского полка, Уильям - командиром кавалерийского полка Blues and Royals, а Анна - командиром Ирландского гвардейского полка.

Именно знамя Первого батальона полка ирландских гвардейцев стало главным объектом торжественной церемонии на Парадном плацу. Ведь сам парад именуется по-английски Trooping the Colour. Это военный термин, означающий "вынос знамени перед строем".

По завершении выступления марширующих полков королевская семья вернулась в Букингемский дворец и поднялась на балкон, откуда поприветствовала десятки тысяч людей, заполнивших Мэлл и открытое пространство у расположенного перед дворцом памятника королеве Виктории. Завершилась же праздничная церемония в честь дня рождения королевы тем, что в соседнем Грин-парке был дан артиллерийский салют из 41 залпа, а над дворцом боевым строем пролетели 30 самолетов королевских ВВС.

Елизавета II традиционно отмечает два дня рождения. Реальный приходится на 21 апреля и проходит без особых торжеств. Официальный же день рождения, предусматривающий парад и общественные гуляния, по погодным соображениям обычно отмечается во вторую субботу июня, но в этом году из- за всеобщих выборов был перенесен на третью.