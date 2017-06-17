Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Папа Франциск и Ангела Меркель обсудили комплекс мировых проблем

Международная панорама
17 июня, 16:28 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

В ходе встречи стороны подтвердили необходимость уделять внимание "борьбе с бедностью и голодом, с глобальной террористической угрозой и вопросам климатических изменений"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАТИКАН, 17 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск принял канцлера ФРГ Ангелу Меркель в ходе частной аудиенции в библиотеке Апостольского дворца.

"В ходе сердечной беседы были обсуждены добрые отношения и плодотворное сотрудничество, объединяющие Святой престол и Германию, - говорится в распространенном здесь официальном коммюнике. - Были затронуты проблемы, представляющие взаимный интерес, с особым вниманием к предстоящему саммиту G20 (7-8 июля) в Гамбурге. Была подтверждена необходимость уделять специальное внимание вопросу об ответственности международного сообщества в борьбе с бедностью и голодом, с глобальной террористической угрозой и вопросам климатических изменений".

В документе подчеркнуто, что собеседники воздали должное памяти скончавшегося в пятницу экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля и его "безустанной борьбе за объединение Германии и единство Европы". Сообщается также, что Меркель встретилась в Ватикане с государственным секретарем (главой правительства) папского государства кардиналом Пьетро Паролином, которого сопровождал архиепископ Поль Ричард Галлахер, секретарь по отношениям с государствами.

По сведениям источников в ватиканской администрации, в ходе 40-минутной встречи была обсуждена также ситуация на родном для понтифика Латиноамериканском континенте. Специалисты считают, что стороны могли обсуждать объявленную президентом США Дональдом Трампом отмену мер по нормализации американо-кубинских отношений, предпринятых Бараком Обамой. Известно, что папа Бергодьо сыграл большую роль в процессе этого сближения.

Это шестая встреча понтифика с главой германского правительства. Меркель присутствовала на церемонии интронизации Франциска 19 марта 2013 года и затем посещала Ватикан 18 мая того же года, 21 февраля 2015 года, 6 мая прошлого года (по случаю вручения папе премии Карла Великого). Канцлер ФРГ также принимала участие во встрече папы Франциска с европейскими лидерами в Сикстинской капелле 24 марта нынешнего года в канун 60-летнего юбилея Римских договоров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия
Персоны
Меркель, Ангела Франциск (папа римский)
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
Умер депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко
4
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
5
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии
6
Порошенко отменил "закон Савченко"
7
В Баренцевом создадут четыре искусственных острова для строительства морских сооружений
Темы дня
Загрузка...
Реклама