Папа Франциск и Ангела Меркель обсудили комплекс мировых проблем

ВАТИКАН, 17 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа римский Франциск принял канцлера ФРГ Ангелу Меркель в ходе частной аудиенции в библиотеке Апостольского дворца.

"В ходе сердечной беседы были обсуждены добрые отношения и плодотворное сотрудничество, объединяющие Святой престол и Германию, - говорится в распространенном здесь официальном коммюнике. - Были затронуты проблемы, представляющие взаимный интерес, с особым вниманием к предстоящему саммиту G20 (7-8 июля) в Гамбурге. Была подтверждена необходимость уделять специальное внимание вопросу об ответственности международного сообщества в борьбе с бедностью и голодом, с глобальной террористической угрозой и вопросам климатических изменений".

В документе подчеркнуто, что собеседники воздали должное памяти скончавшегося в пятницу экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля и его "безустанной борьбе за объединение Германии и единство Европы". Сообщается также, что Меркель встретилась в Ватикане с государственным секретарем (главой правительства) папского государства кардиналом Пьетро Паролином, которого сопровождал архиепископ Поль Ричард Галлахер, секретарь по отношениям с государствами.

По сведениям источников в ватиканской администрации, в ходе 40-минутной встречи была обсуждена также ситуация на родном для понтифика Латиноамериканском континенте. Специалисты считают, что стороны могли обсуждать объявленную президентом США Дональдом Трампом отмену мер по нормализации американо-кубинских отношений, предпринятых Бараком Обамой. Известно, что папа Бергодьо сыграл большую роль в процессе этого сближения.

Это шестая встреча понтифика с главой германского правительства. Меркель присутствовала на церемонии интронизации Франциска 19 марта 2013 года и затем посещала Ватикан 18 мая того же года, 21 февраля 2015 года, 6 мая прошлого года (по случаю вручения папе премии Карла Великого). Канцлер ФРГ также принимала участие во встрече папы Франциска с европейскими лидерами в Сикстинской капелле 24 марта нынешнего года в канун 60-летнего юбилея Римских договоров.