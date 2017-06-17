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Сирийская армия объявила о прекращении боевых действий в городе Дераа на двое суток

Международная панорама
17 июня, 16:03 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Как сообщили в минобороны Сирии, такое решение принято с целью поддержать усилия по национальному примирению в стране

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КАИР, 17 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Командование сирийской армии объявило о прекращении в одностороннем порядке боевых действий в городе Дераа, расположенном на юге страны. Об этом, как передало агентство SANA, говорится в распространенном в субботу специальном заявлении министерства обороны Сирии.

"Армия прекращает боевые действия в городе Дераа, начиная с 12:00 по местному времени субботы на 48 часа", - сообщается в заявлении.

Такое решение принято сирийской армией с целью "поддержать усилия по национальному примирению в стране", поясняет минобороны.

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