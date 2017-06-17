Сирийская армия объявила о прекращении боевых действий в городе Дераа на двое суток

КАИР, 17 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Командование сирийской армии объявило о прекращении в одностороннем порядке боевых действий в городе Дераа, расположенном на юге страны. Об этом, как передало агентство SANA, говорится в распространенном в субботу специальном заявлении министерства обороны Сирии.

"Армия прекращает боевые действия в городе Дераа, начиная с 12:00 по местному времени субботы на 48 часа", - сообщается в заявлении.

Такое решение принято сирийской армией с целью "поддержать усилия по национальному примирению в стране", поясняет минобороны.