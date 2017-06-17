Власти Молдавии продолжат избирательную реформу с учетом замечаний Венецианской комиссии

КИШИНЕВ, 17 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Руководство Молдавии учтет рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы (ВКСЕ), которая дала критическую оценку законопроекту о введении смешанной избирательной системы. Об этом заявил председатель парламента Молдавии Андриан Канду, который принимал участие в заседании комиссии.

"Мы учтем рекомендации Венецианской комиссии, чтобы усовершенствовать законопроект. Это обязательство, которое мы на себя взяли, и, несомненно, мы его выполним. Однако для нас имеет значение и то, чего хочет большинство молдавских граждан", - пояснил Канду, напомнив, что по опросам реформу поддерживает большая часть избирателей.

По словам спикера, уже при обсуждении законопроекта во втором чтении его скорректируют в соответствии с рекомендациями ВКСЕ, которые касаются формирования избирательных округов, голосования за рубежом и в приднестровском регионе.

Накануне ВКСЕ раскритиковала реформу избирательной системы в Молдавии, которая, по мнению ее членов, "проводится в отсутствие широкого политического консенсуса". Обеспокоенность у комиссии вызвал "риск, что избранные в округах депутаты будут находиться под влиянием бизнес-интересов", а также "отсутствие четко установленных критериев формирования избирательных округов в приднестровском регионе и для граждан Молдавии за рубежом".

Власти продолжат реформу

Со своей стороны правящая в Молдавии Демократическая партия (ДПМ) не намерена отказываться от реформы. Об этом заявил лидер демократов Владимир Плахотнюк, который в марте нынешнего года предложил перейти от пропорциональной системы выборов в парламент (по партийным спискам) к выборам по одномандатным округам. "Мы и впредь будем руководствоваться желанием большинства граждан страны избирать депутатов напрямую. И будем четко следовать выводам юристов Венецианской комиссии, чтобы найти оптимальные способы изменения избирательной системы", - сказал он.

Протесты оппозиции

Плахотнюк выразил сожаление, что ряд непарламентских оппозиционных партий и неправительственных организаций (НПО) устроили протесты с требованием отменить реформу. Их участники призвали "партнеров по развитию" (так в Молдавии называют ЕС и США - прим. ТАСС) не допустить ее принятия.

Против инициативы Плахотнюка высказалось подавляющее большинство политических партий Молдавии, лидеры которых считают, что изменения необходимы демократам, чтобы удержать власть в стране после провального периода правления: по результатам последних опросов общественного мнения, властям не доверяют более 80% населения.

Компромисс

Это заставило демократов при обсуждении проекта в парламенте пойти на компромисс, согласившись взять за основу реформы смешанную систему, которую в качестве альтернативы выдвинул президент Молдавии Игорь Додон и поддерживающая его оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова. Законопроект, предполагающий, что половина из 101 депутата будет избираться от округов, а вторая по партийным спискам, утвердили в первом чтении в парламенте и направили на экспертизу в ВКСЕ.