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Эрдоган подверг критике призыв лидера оппозиции выходить на улицы в знак протеста

Международная панорама
17 июня, 17:11 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Ранее лидер оппозиционной НРП вместе со своими сторонниками отправился пешком из Анкары в Стамбул в знак протеста против ареста однопартийца

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АНКАРА, 17 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал призыв к гражданам лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу выходить на улицы в знак протеста против ареста депутата НРП. Об этом сообщает газета Sabah.

"Призывы людей выходить на улицы, не взирая на конституцию, никогда не делаются для пользы самих граждан или страны", - подчеркнул он.

Между тем, обращаясь к Кылычдароглу Эрдоган посоветовал ему "не удивляться, в случае если его однажды пригласят в суд".

Лидер НРП вместе со своими сторонниками 15 июня отправился пешком из Анкары в Стамбул в знак протеста против ареста однопартийца Эниса Бербероглу. Кылычдароглу, которому 69 лет, собирается вместе с остальными участниками марша преодолевают по 18 км в день. В целом их маршрут составляет 450 км, который они планируют пройти за 28 дней.

На следующий день министр юстиции Турции Бекир Боздаг также отметил, что "заявления Кылычдароглу содержат клевету и провокацию, они не вызывают ничего кроме тревоги". Против марша оппозиции высказался и премьер-министр страны Бинали Йыдырым. Он сказал, что "из Анкары в Стамбул отправились те люди, что не вышли на улицы во время попытки переворота 15 июля".

В среду суд Стамбула приговорил Бербероглу к 25 годам тюрьмы за скандальный материал в газете "Джумхуриет", в котором утверждалось, что Турция поставляла оружие боевикам в Сирию. Депутат обвиняется в политическом и военном шпионаже. Суд признал вину Бербероглу в том, что он передал тогдашнему главреду "Джумхуриет" Джану Дюндару информацию о якобы прямой причастности турецкой разведки к снабжению оружием боевиков-исламистов в Сирии.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
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