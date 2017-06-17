МИД Молдавии проверит информацию о визите лидера Приднестровья в Великобританию

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КИШИНЕВ, 17 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии проверит информацию о визите лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского в Великобританию. Об этом заявил журналистам председатель парламента Молдавии Андриан Канду.
"Мы должны знать, была ли официальная встреча в МИД Великобритании, или это был частный визит и встречи с гражданским обществом", - сказал Канду. Он добавил, что проверить по официальным каналам эту информацию поручено МИДЕИ. "Если подтвердится, нужно принять все меры и узнать, почему происходит такое грубое нарушение международного права в условиях, когда Великобритания признает территориальную целостность Молдавии. Тогда будет соответствующая реакция", - добавил Канду.
Накануне в Приднестровье было опубликовано выступление президента Вадима Красносельского в дискуссионном клубе "Оксфордский союз" в Великобритании. В нем он обвинил Молдавию "в реализации стратегии полномасштабного давления на Приднестровье" и "игнорировании переговорного процесса в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС)". Красносельский считает, что Кишинев не выполняет соглашения, подписанные за 25 лет переговоров с участием международных гарантов и посредников, включая ОБСЕ.
По мнению главы Приднестровья, это давление осуществляется "с молчаливого согласия ряда участников переговорного процесса, включая австрийское председательство в ОБСЕ, которое на протяжении полугода отказывает в созыве переговоров в формате "пять плюс два". В качестве примера он также привел начавшуюся установку молдавско-украинских таможенно-пограничных постов на приднестровском участке границы, которая, по его словам, реализуется при прямой поддержке ЕС.
Лидер Тирасполя выразил опасения, что "определенные внешние силы руками Молдавии и Украины намеренно создают условия для дестабилизации ситуации в регионе и постепенной "разморозки" конфликта".