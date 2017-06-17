Politico: в Белом доме не хотят лишаться права снимать санкции с РФ

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ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Белый дом намерен проработать с конгрессменами-республиканцами вопрос о внесении изменений в принятый ранее Сенатом Конгресса США законопроект об ужесточении санкционного режима в отношении России, администрация не хочет лишаться права единолично снимать действующие ограничения. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного представителя американских властей.
По сведениям Politico, "в Белом доме обеспокоены, что законопроект свяжет руки" исполнительной власти США при выстраивании отношений с Москвой. "Представитель администрации подчеркнул, что Белый дом поддерживает санкции в отношении России и политические последствия применения какого-либо вето пока не обсуждались", - говорится в тексте. Более того, в администрации убеждены, что в Палате представителей, которая теперь должна будет рассмотреть сенатскую инициативу, есть те, кто обеспокоен перспективой ограничения полномочий президента.
Верхняя палата Конгресса в четверг подавляющим большинством приняла законопроект о введении новых санкций в отношении РФ и законодательном закреплении ряда уже действующих. Помимо этого, сенаторы хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим. Для этого президент должен будет представить Конгрессу четкий перечень лиц, с которых планируется снять санкции, а также заверить законодателей, что Россия изменила свою политику по ряду направлений, в том числе по Сирии и Украине. После изучения представленных материалов в течение 30 дней обе палаты должны будут высказать свое мнение посредством принятия резолюции.