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В Миннесоте задержаны 18 протестующих против оправдания полицейского, убившего темнокожего

Международная панорама
17 июня, 19:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Полицейские просили демонстрантов разойтись, однако те не подчинились требованиям

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Не менее 18 человек задержаны по итогам протестов, произошедших в американском городе Сент-Пол (штат Миннесота) после того, как суд присяжных признал невиновным полицейского, который в июле прошлого года застрелил темнокожего водителя Филандо Кастиле. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, после оправдания стража порядка более 1,5 тыс. протестующих перекрыли одно из городских шоссе. Полицейские просили демонстрантов разойтись, однако те не подчинились требованиям.

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В результате стражи порядка начали производить аресты. Среди задержанных, по данным Reuters, как минимум два журналиста. Всем им, как ожидается, будут предъявлены обвинения в незаконном собрании и неподчинении требованиям представителей властей. При этом демонстрация в целом носила мирный характер, о столкновениях не сообщалось.

Убийство Кастиле произошло в июле 2016 года в городе Фолкон-Хайтс (штат Миннесота). Полицейский патруль остановил машину, в которой находились 32-летний Кастиле с попутчицей и ребенком. Полицейский Херонимо Янес остановил авто из-за разбитого заднего фонаря и, среагировав на подозрительное движение водителя, сделал в него несколько выстрелов из табельного оружия. Кастиле был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений.

В своих показаниях Янес утверждал, что опасался за жизнь, поскольку Кастиле ослушался его приказа и тянулся за пистолетом, о наличии которого сообщил полицейскому. После оглашения вердикта суда также стало известно, что Янес не вернется к исполнению своих обязанностей и обговаривает условия добровольной отставки.

Случай убийства Кастиле получил широкий общественный резонанс после того, как попутчица погибшего разместила запись произошедшего на видеосервисе YouTube, и привел к массовым протестам в нескольких городах США.

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