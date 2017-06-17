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Возле резиденции Мэй проходит митинг противников ее политики

Международная панорама
17 июня, 19:28 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Накануне глава правительства подверглась жесткой критике из-за того, что ограничилась лишь кратковременным пребыванием на месте трагедии в Grenfell Tower

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ЛОНДОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Более тысячи человек собрались у ворот премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне, чтобы выразить протест действиям, а вернее, долгому бездействию главы правительства Терезы Мэй в вопросе о ликвидации последствий катастрофического пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower. Об этом сообщила на своем сайте газета The Guardian.

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По ее утверждению, отношение протестующих к премьеру колеблется "между гневом и отвращением", а самым часто используемым определением в адрес Мэй является слово "трус". Издание сообщает, что "почти единогласно протестующие полагают, что она (глава правительства тори - прим. ТАСС) должна немедленно подать в отставку". В момент же проведения этой акции сама Мэй встречалась в резиденции с группой погорельцев Grenfell Tower.

Ужасающие последствия пожара в этом доме грозят обернуться новым тяжелым испытанием для Мэй, вдобавок к ее неудаче на состоявшихся 8 июня всеобщих выборах. Накануне глава правительства попала под прицел жесткой критики из-за того, что в минувший четверг ограничилась лишь кратковременным пребыванием на месте трагедии и, в отличие от двух других прибывших к Grenfell Tower политиков - лидера Лейбористской партии Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана, так и не пообщавшись ни с кем из погорельцев. Это обстоятельство и стало предлогом для обвинений премьера в трусости.

В пятницу Мэй навестила пострадавших от огненной стихии в лондонских больницах и снова приехала на место происшествия, где на этот раз встретилась и с жителями уничтоженной пожаром высотки, и с волонтерами, оказывающими им посильную помощь. При этом погорельцы и сочувствующие им встретили прибывшего под усиленной охраной премьера оскорбительными возгласами. Глава правительства проинформировала собравшихся о решении выделить погорельцам Grenfell Tower 5 млн фунтов стерлингов (6,4 млн долларов) и пообещала переселить их в новое жилье в пределах района в течение трех недель.

Еще когда Мэй не успела огласить свои инициативы по выделению пострадавшим при пожаре бюджетных денег, в пятницу возле совета муниципального округа Кенсингтон и Челси состоялась акция протеста против бездействия властей, участники которой захватили административное здание, но затем покинули его, вняв призывам организаторов сохранять спокойствие. В тот же день акции протеста состоялись и в других районах Лондона, в том числе в Вестминстере, где собравшиеся на парламентской площади активисты прошли по правительственной улице Уайтхолл мимо ворот премьерской резиденции.

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Темы
Пожар в жилом комплексе в Лондоне Парламентские выборы в Великобритании
Персоны
Мэй, Тереза
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