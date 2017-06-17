Bild: ЕС организует церемонию прощания с Гельмутом Колем

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БЕРЛИН, 17 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. ЕС организует европейскую церемонию прощания с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Как сообщил в субботу таблоид Bild, она состоится в Страсбурге.
Дата прощания пока не называется. До сих пор ЕС еще ни разу в своей истории не организовывал церемонии прощания с умершими политиками из европейских стран, напомнила Bild.
В интервью воскресному изданию газеты Bild am Sonntag, выдержки из которого приводятся в субботу, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что "еще при жизни Гельмут Коль удостоился звания почетного гражданина Европы за свои исключительные заслуги". "В этой связи Гельмуту Колю полагается также европейская церемония, за организацию которой я лично буду ратовать", - добавил он.
"Гельмут Коль был немецким европейцем и европейским немцем. Он участвовал в определении судьбы и истории этого континента, соединяя людей на востоке и западе. Это было для него особой миссией", - сказал Юнкер.
Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене-на-Рейне (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Он сыграл одну из ключевых ролей в процессе объединения Германии.