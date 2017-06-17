Госдеп: США приветствуют любые усилия по снижению уровня насилия в Сирии

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты приветствуют любые усилия, направленные на снижение напряженности в Сирии и призывают обе стороны - правительственные силы и оппозицию - придерживаться режима прекращения огня на юге страны. Об этом говорится в заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы приветствуем любую инициативу, направленную на снижение напряженности и уровня насилия на юге Сирии и тем самым призываем сирийский режим придерживаться взятых им же на себя обязательств в рамках данной инициативы по прекращению огня", - сказано в заявлении Науэрт.

"Мы будем оценивать (ход реализации) данной инициативы по результатам, а не по словам", - подчеркнула она.

При этом Науэрт отметила, что "оппозиция также должна остановить атаки для того, чтобы прекращение огня сохранилось и, надеемся, было бы продлено". Представитель Госдепартамента также выразила надежду на то, что нуждающиеся сирийцы теперь смогут получить гуманитарную помощь.

"Соединенные Штаты продолжат поддерживать конструктивные усилия по деэскалации насилия в Сирии и обеспечению доставки гуманитарной помощи тем, кому она нужна, продолжая борьбу с ИГИЛ (прежнее обозначение группировки "Исламское государство") и "Аль-Каидой" (обе запрещены в РФ)", - резюмировала глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщило агентство SANA со ссылкой на специальное заявление Минобороны Сирии, командование сирийской армии объявило о прекращении в одностороннем порядке боевых действий в городе Дераа, расположенном на юге страны. Армия прекращает боевые действия в городе Дераа, начиная с 12:00 по местному времени субботы на 48 часов", - сообщается в заявлении. Такое решение принято сирийской армией с целью "поддержать усилия по национальному примирению в стране", поясняет министерство.