Президент Бразилии подаст в суд на предпринимателя, который обвинил его в коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер намерен привлечь к суду совладельца холдинга J&F ("Жота-и-эфе") Жоэсли Батисту, который обвинил главу государства в коррупции. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой лидера крупнейшей южноамериканской страны.

"Президент примет в отношении этого господина все меры, предусмотренные законом. В понедельник против него будут поданы гражданский и уголовный иски. Будет доказано, что он лжет, и ему придется выплатить должную финансовую компенсацию за ущерб, который был нанесен не только администрации президента, но и всей Бразилии", - отмечено в документе.

Ранее в субботу бразильский журнал Epoca опубликовал интервью с Батистой, в котором предприниматель называет президента "лидером самой опасной организованной преступной группировки" в стране. Совладелец J&F утверждает, что Темер якобы неоднократно требовал от его компании выделять деньги на нужды главы государства и его соратников. Батиста также предоставлял президенту самолет для его частных поездок.

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера - Родригу Роша Лоурес - кладет крупную сумму денег в чемодан.

После этого несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. В свою очередь глава государства отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования. По словам Темера, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был искусственно смонтирован.