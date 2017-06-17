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Тереза Мэй признала ошибки властей при ликвидации последствий лондонского пожара

Международная панорама
17 июня, 23:13 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Британский премьер также распорядилась начать "открытое и прозрачное" публичное расследование трагедии

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй открыто признала ошибки властей страны при ликвидации последствий катастрофического пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне. Заявление премьера на этот счет, сделанное после ее встречи с погорельцами на Даунинг-стрит, 10, распространила канцелярия главы правительства.

"Реакция наших служб оперативного реагирования, Национальной системы здравоохранения и местной общины была героической. Но, откровенно говоря, оказание поддержки семьям, которые нуждались в помощи или основной информации в первые часы после этой ужасной трагедии, не было обеспечено достаточно хорошо. Я услышала об этой обеспокоенности и отдала распоряжение о принятии немедленных мер о повсеместном оказании помощи родственникам жертв и выжившим", - заявила Мэй.

Британский премьер также распорядилась начать "открытое и прозрачное" публичное расследование трагедии, пообещав оплатить из госбюджетных средств расходы на юридическую помощь пострадавшим. "Сегодня было решено, что о ходе публичного расследования мне будут докладывать лично. Как премьер министр я буду отвечать за его исполнение", - информировала глава правительства.

Мэй также сообщила, что отдала поручение местным советам повести проверку безопасности всех высотных жилых зданий наподобие Grenfell Tower. Тем временем британская полиция проводит свое собственное расследование причин пожара. СМИ же со своей стороны выдвигают предположения о пожароопасности облицовочного материала сгоревшего высотного дома, из-за которого огонь мог с высокой скоростью распространиться по всему зданию.

В пятницу премьер сообщила о решении правительства выделить погорельцам Grenfell Tower 5 млн фунтов стерлингов (6,4 млн долларов) и пообещала переселить их в новые жилища в пределах их района в течение трех недель.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке. В субботу, 17 июня, представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди сообщил прессе, что 58 человек, проживавших в этом доме, после пожара пропали без вести и, вероятно, погибли. При этом он не исключил, что число жертв трагедии может возрасти.

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Пожар в жилом комплексе в Лондоне
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