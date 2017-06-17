Саудовские пограничники открыли огонь по иранским рыбакам в Персидском заливе

Камерунские и чилийские футболисты начинают выступление на Кубке конфедерацийСпорт 18 июня, 0:34
Год после трагедии: на карельском Сямозере почтут память погибших детейПроисшествия 18 июня, 0:30
Роналду и Португалия начинают Кубок конфедераций по футболу матчем с мексиканцамиСпорт 18 июня, 0:23
Первый шаг сделан: сборная России с победы стартовала на Кубке конфедерацийСпорт 17 июня, 23:18
Тереза Мэй признала ошибки властей при ликвидации последствий лондонского пожараМеждународная панорама 17 июня, 23:13
Полоз: футболисты сборной России с каждым матчем все лучше понимают требования ЧерчесоваСпорт 17 июня, 22:52
Борис Ротенберг: расширение участия SMP Racing в "Формуле-1" пока не планируетсяСпорт 17 июня, 22:51
Глушаков боялся "поцеловаться" со штангой во время первого гола новозеландцамСпорт 17 июня, 22:45
Джикия: сборная России по футболу будет играть на победу в каждом матче Кубка конфедерацийСпорт 17 июня, 22:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Два иранских рыболовецких судна подверглись обстрелу со стороны саудовских пограничников в Персидском заливе, в результате чего один из рыбаков погиб. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.
Сам инцидент, по данным СМИ, произошел накануне в пятницу. "Два рыболовецких судна в Персидском заливе из-за течения сбились с курса. По утверждению саудовских пограничников они вошли в территориальные воды Саудовской Аравии", - говорится в специальном коммюнике министерства внутренних дел Ирана, цитируемом агентством.
Иранские власти пообещали установить, действительно ли в момент обстрела рыбаки находились в территориальных водах соседнего государства, однако расценили действия пограничников как "не соответствующие ни гуманитарным, ни навигационным принципам".
О реакции на происшествие со стороны саудовских властей пока информации не поступало.
Отношения между двумя соседними странами традиционно носят напряженный характер. Тегеран и Эр-Рияд регулярно обвиняют друг друга в поддержке и финансировании терроризма.