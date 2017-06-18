Во Франции пройдет второй тур выборов в Национальное собрание

ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Второй тур выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента - пройдет 18 июня во Франции. В решающем раунде голосования французам предстоит избрать депутатов республики на ближайшие пять лет.

Континентальные департаменты страны приступают к выборам вслед за заморскими территориями в западном полушарии, где голосование началось накануне.

Около 67 тыс. избирательных участков во французской метрополии откроют свои двери в 08:00 (09:00 мск). Завершится голосование в 20:00 (21:00 мск).

Правом голоса обладают 47 млн избирателей. Во время первого тура в минувшее воскресенье участие в выборах приняли менее половины из них.

Меры безопасности

Голосование будет проходить в условиях действия чрезвычайного положения, которое было введено в стране после терактов в 2015 году.

По информации МВД республики, уровень террористической угрозы в странах Европы, в том числе во Франции, как никогда высок.

Как и во время первого тура парламентских выборов, у входов на избирательные участки будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и частных охранных фирм. Они будут досматривать входящих при помощи металлоискателей.

По данным МВД Франции, обеспечивать порядок на территории республики в день голосования будут 50 тыс. полицейских и около 7 тыс. военных, выделенных в рамках операции "Сантинель". Во французской столице на обеспечение правопорядка выделены более 12 тыс. полицейских. В заявлении префектуры парижской полиции отмечается, что "в связи с выборами в городе будут приняты особые меры безопасности".

Что касается избирательной кампании, то, как отмечают политологи, она прошла без крупных инцидентов за исключением инцидента в Париже - за несколько дней до второго тура кандидат "Республиканцев" в парижском округе Натали Костюшко-Моризе подверглась нападению, когда раздавала в столице листовки со своей программой. Согласно показаниям свидетелей, прохожий довольно внушительного сложения, приблизившись к ней, резко вырвал брошюры из ее рук и толкнул на землю. Спустя двое суток подозреваемый в преступлении был задержан.

Кто ведет борьбу

Выборы нижней палаты парламента проводятся во Франции по мажоритарной системе: территория страны разделена на 577 избирательных округов по числу депутатских мандатов. Избранным считается кандидат, завоевавший большинство голосов.

По данным Agence France-Presse, на места в Национальном собрании претендуют 1146 политиков. Из них 457 представляют президентское надпартийное движение "Республика на марше". Оно объединяет сторонников 39-летнего Эмманюэля Макрона, получившего на выборах главы республики в мае 66% голосов.

Правоцентристскую оппозиционную партию "Республиканцы" представляют во втором туре парламентских выборов 263 кандидата, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 120, левое движение "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 67, тогда как правившую до недавнего времени Социалистическую партию - 65 претендентов.

Прогнозы социологических служб

Политические аналитики ожидают, что кандидаты от президентского движения получат рекордно высокую долю мандатов в новом составе парламента. Согласно оценкам социологических служб, "Республика на марше" может завоевать три четверти мест в Национальном собрании.

Так, например, по данным Opinionway, сторонники Макрона, выступающие в альянсе с центристами из "Демократического движения" министра юстиции Франсуа Байру, могут рассчитывать на 440 или даже 470 мест в нижней палате парламента Франции.

На втором месте после проправительственной коалиции, согласно прогнозам Opinionway, окажется партия "Республиканцы", состоящая в альянсе с "Союзом демократов и независимых" и другими попутчиками. Вместе с союзниками она может получить по результатам второго тура до 90 мест.

Третье место социологи отводят Социалистической партии. Ее шансы оцениваются в 20-30 мест. Сторонники Меланшона из движения "Неподчинившаяся Франция" могут завоевать 10-15 мандатов. Кандидаты от "Национального фронта", по прогнозам социологической службы, получат от одного до пяти мест.

Низкий интерес к парламентским выборам

Первый тур выборов в Национальное собрание прошел во Франции неделю назад при рекордно низкой явке - 48,4%. Это беспрецедентно низкий уровень активности избирателей на парламентских выборах за всю историю Пятой республики с момента ее учреждения в 1958 году. Впервые в первом туре на участки для голосования пришли менее половины избирателей. Политические аналитики предполагают, что аналогичная картина будет наблюдаться и в решающем туре.

Известный обозреватель, лауреат "Премии Ришелье" Гийом Рокетт считает, что "низкая активность избирателей не дает оснований ставить под сомнение легитимность выборов". "У избирателей был выбор: в некоторых округах в первом туре баллотировалось до трех десятков кандидатов. Но очевидно и другое: новая ассамблея не будет зеркалом настроений во Франции, и это рискует перенести оппозицию на улицу. Прохладно настроенные к реформам синдикалисты только этого и ждут", - полагает он.

Как отмечает телеканал BFM-TV, начиная с 19 июня избранные парламентарии приступят к формированию фракций. Председатель Национального собрания будет избран 27 июня.