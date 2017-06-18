СМИ: арабо-курдские отряды заняли плацдарм в западной части Ракки

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БЕЙРУТ, 18 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) выбили в субботу террористов из квартала Эль-Кадисия в западной части города Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщило агентство Firat, это позволило бойцам арабо-курдских отрядов занять важный плацдарм для окружения центральных районов города, которые остаются под контролем экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
По сведениям Firat, за две недели операции против форпоста ИГ на Евфрате было убито 312 наемников и еще семь взято в плен. Потери бойцов СДС составили 16 убитыми и 21 ранеными.
Террористы продолжают оказывать ожесточенные сопротивление. Они используют для внезапных атак группы смертников, минируют проезжую часть и жилые дома. На востоке Ракки отряды СДС вступили в субботу в квартал Эль- Баятра, на западе города они продвигаются к кварталам Эль- Барид, Ярмук и Хаттин.
В военных действиях на стороне СДС принимают участие американские спецназовцы, переброшенные из соседнего Ирака. Поддержку с воздуха им оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США.
Как утверждает сирийское правительственное агентство SANA, авиаудары коалиции по огневым позициям ИГ в центральной части города - в районе улиц Андалус, Эль- Джамили и Эн-Нахда - повлекли за собой гибель мирных граждан. Их численность уточнятся.