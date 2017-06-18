Глава МИД ФРГ: попытка Обамы унизить Россию была ошибкой

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БЕРЛИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль надеется на то, что администрация США будет искать возможность для перезапуска отношений с Россией и завязывания новых контактов с Москвой. Об этом он заявил в опубликованном интервью газете Welt am Sonntag.
"Было бы хорошо, если бы новая администрация США искала нового начала в отношениях с Россией, новых контактов, новых переговоров, - сказал Габриэль. - Без России мы не сможем справиться с конфликтами в Сирии, Ливии, на Украине и в других точках планеты".
"Попытка Барака Обамы унизить Россию была большой ошибкой. Я, как и прежде, надеюсь, что Вашингтон исправит эту ошибку", - подчеркнул германский министр. В то же время он констатировал, что "в настоящее время все выглядит таким образом, что Вашингтон и Москва скорее отворачиваются друг от друга".
Обама в бытность президентом США однажды назвал Россию "региональной державой", однако позже признал РФ "супердержавой", имеющей влияние в мире.