Times: глава МВД Эмбер Радд может стать кандидатом на пост британского премьера

ЛОНДОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд уже 26 июня может стать кандидатом на пост нового премьер-министра страны вместо Терезы Мэй. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Десять дней на спасение

По информации еженедельного издания, у Мэй есть только 10 дней на то, чтобы сохранить себя у власти, обеспечив утверждение Палатой общин законодательной программы правительства, которая будет изложена в "тронной речи" королевы Елизаветы II 21 июня и вынесена на последующее голосование в парламенте 28 июня (до этой даты и ведется десятидневный обратный отсчет). Если же возникнет угроза, что нижняя палата парламента эту программу отвергнет, то группа по меньшей мере из 10 депутатов от Консервативной партии поставит вопрос о доверии премьеру перед "Комитетом-1922" - организацией, объединяющей всех "заднескамеечников" от тори, то есть депутатов парламента, не входящих в состав правительства. В этой ситуации, уверяет издание, те консерваторы, которые на прошлогоднем референдуме поддерживали кампанию за продолжение членства страны в ЕС, выдвинут своего кандидата на пост нового лидера тори и, соответственно, главы правительства уже к понедельнику, 26 июня. При этом вероятной кандидатурой называют именно Радд, которая не скрывает своего негативного отношения к Brexit.

Торг с юнионистами из Ольстера

Тори сейчас ведут переговоры с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии о политическом союзе, который позволил бы консерваторам обеспечить парламентское большинство, потерянное ими на состоявшихся 8 июня всеобщих выборах. Однако лидер ДЮП Арлин Фостер дала понять, что ее партия противостоит идее отстаиваемого Мэй так называемого "жесткого Brexit" (предусматривающего выход страны из общего рынка) и ликвидации прозрачных границ между выходящей из ЕС Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Республикой Ирландия, остающейся в европейском блоке. Таким образом, либо нынешнему премьеру придется пойти на попятную в вопросе о форме выхода страны из ЕС, либо Мэй может столкнуться с провалом голосования в парламенте, а значит, и с реальным соперничеством за партийное лидерство со стороны сторонников сохранения максимально возможных связей с объединенной Европой.

Дамоклов меч с другой стороны

Однако угроза над премьером одновременно нависла и с противоположного фланга, представленного непримиримыми противниками какой-либо евроинтеграции Великобритании. Так, другая газета - Sunday Telegraph - получила информацию из правительственного лагеря евроскептиков, что лобби сторонников Brexit намерено немедленно оспорить лидерство Мэй выставлением кандидатуры на пост премьера со своей стороны, если нынешняя глава правительства уступит давлению их оппонентов и "сольет" планы претворения в жизнь "жесткого Brexit". По их мнению, после состоявшихся всеобщих выборов, которые лишили тори паламентского большинства, Тереза Мэй больше не является объединяющей фигурой для партии.

Непримиримый раскол в рядах тори

Таким образом, налицо очевидный раскол в рядах Консервативной партии и нынешнего кабинета министров. Умеренные силы, ратующие за сохранение связей с ЕС, представлены в нем таким тяжеловесом британской политики как министр финансов Филип Хаммонд, который проработал почти на всех ключевых постах в правительстве, и главой МВД Эмбер Радд, а лагерь евроскептиков - министром иностранных дел Борисом Джонсоном, министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом и министром внешней торговли Лиамом Фоксом. И публикации в сегодняшней прессе свидетельствуют о том, что между этими лагерями теперь начинается открытая борьба за власть в партии и стране.

Резкое ослабление позиций премьера

Раскол происходит на фоне резкого ослабления внутрипартийных и общественных позиций премьер-министра Терезы Мэй, которая после прошлогоднего референдума о членстве страны в ЕС считалась, скорее, компромиссной фигурой, но в итоге взяла сторону евроскептиков. Подрыву позиций Мэй прежде всего способствовали обернувшаяся авантюрой идея с проведением досрочных выборов и неудачно проведенная избирательная кампания, по ходу которой было очевидно, что премьер с каждым днем уступает все больше политических очков лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину. Долгое же бездействие властей в вопросе о ликвидации ужасающих последствий пожара в лондонском жилом доме Grenfell Tower, жертвами которого стали не менее 58 человек, привело к волне массовых протестов, участники которых разглядели в Мэй холодную чиновницу, безразличную к судьбам простых людей, и стали требовать отставки премьера,

Уже очевидно, что Тереза Мэй стала непопулярной фигурой на политической сцене страны, и похоже, что оба лагеря в рядах Консервативной партии это почувствовали и пришли к выводу, что она не должна вести тори на следующие выборы. А в такой ситуации политическое будущее Мэй, во всяком случае на данный момент, выглядит незавидным.