Участники антивоенной конференции в Ричмонде обсудили борьбу с американским империализмом

ВАШИНГТОН, 18 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Вмешательство США во внутриполитические дела других государств, расширение НАТО и развертывание американской системы ПРО по всему миру обсудили эксперты и активисты правозащитных организаций в рамках Национальной конференции антивоенных сил в американском Ричмонде (штат Вирджиния).

Этот форум организуется Объединенной национальной антивоенной коалицией (ОНАК, UNAC) ежегодно, и в этом году он проходит под девизом "Остановите войны дома и за рубежом; постройте движение против войны, несправедливости и репрессий!" В рамках второго и наиболее насыщенного дня форума в стенах конференц-центра Greater Richmond Convention Center в субботу прошли панельные дискуссии, состоялись семинары, десятки специалистов выступили с докладами.

Вмешательство США

Одной из центральных тем, красной нитью проходящей через буквально каждое выступление экспертов и активистов, стало вмешательство США во внутренние дела других государств и попытки Вашингтона расширить свою сферу влияния в разных регионах земного шара. Так, в субботу этой теме отдельно было посвящено два блока панелей, в ходе которых были затронуты действия США в Азии и Африке.

Особое внимание было уделено наиболее актуальной международной проблеме - ситуации вокруг КНДР. "Конфликт, который мы видим на Корейском полуострове, - не между Южной Кореей и КНДР. Совершенно очевидно, что речь идет о конфликте между Пхеньяном и Вашингтоном", - констатировала Хьюн Ли, специалист организации Zoom in Korea. По ее словам, Северная Корея в действительности представляет собой достаточно бедную страну, которая хотела бы завершить свою ядерную и ракетную программы в обмен на заверение Вашингтона в том, что северокорейский народ будет в безопасности.

Выступившие с докладами специалисты, кроме того, затронули тему развертывания США в Южной Корее систем ПРО THAAD, против которого регулярно выступают Москва и Пекин.

ПРО и НАТО

Один из семинаров в рамках конференции был посвящен теме расширения НАТО и американской программе противоракетной обороны. Под бурные аплодисменты зрителей и активистов докладчики неоднократно призывали остановить "американский империализм". Этот тезис неоднократно звучал из уст выступавших в разных контекстах.

По словам одного из координаторов ОНАК Джо Ломбардо, развертываемые Соединенными Штатами "ПРО однозначно являются наступательным оружием". "США наносят удар первыми, останавливая предпринимаемую (другой стороной попытку) нанести ответный удар. Это то, как видят ситуацию русские, и это именно то, что есть на самом деле", - заявил эксперт.

Он же обратил внимание на опасность экспансии НАТО. По его словам, учитывая, что страны Центральной и Восточной Европы одна за другой вступают в альянс и "на очереди" Молдавия и Украина, вопрос приобретает особую остроту.

Демонизация российского руководства

Среди выступивших на семинаре был ветеран спецслужб США Рэй Макговерн - бывший высокопоставленный аналитик ЦРУ, готовивший и проводивший разведбрифинги для президентов страны, а ныне антивоенный активист и правозащитник.

В продолжение темы продолжающегося противодействия США России Макговерн обратил внимание на непрекращающуюся в США кампанию СМИ и членов Конгресса по демонизации российского руководства.

"Одна из главных проблем сегодня в нашей стране (США) заключается в том, что многие либеральные демократы помогают вести нас к войне с Россией", - сказал он. "То, что льется из уст демократов сегодня, - просто отвратительно", - утверждает эксперт.

"Демонизация Путина, которой занимаются демократы, является ничем иным, как попыткой оправдать их проигрыш на прошлых выборах", - добавил он. Макговерн считает, что таким образом они фактически становятся агентами тайной бюрократической оппозиции в госаппарате (так называемого "глубокого подполья", Deep State), которая "добивается смены режима в Сирии, Иране и России".

Кроме того, он напомнил о двойных стандартах американского правительства и ряда либеральных СМИ. Так, например, он продемонстрировал две обложки американского еженедельника Time. На одной из них (от 2016 года) было размещено фото президента России Владимира Путина со словами, что Москва якобы хочет подорвать американские президентские выборы, а на другом - вышедшем в 90-е годы прошлого века - была размещена карикатура на экс-президента РФ Бориса Ельцина с подзаголовком "секретная история о том, как американские советники помогли Ельцину выиграть".

Цветные революции

Один из семинаров в рамках программы второго дня конференции был посвящен теме цветных революций в мире. "Сделано в США: истоки и последствия так называемых цветных революций" - именно так звучала тема семинара, участники которого убеждены в том, что за многими переворотами в странах мира стоят именно США. Докладчики вкратце изложили, как в Сербии, Иране, Венгрии и на Украине, предположительно при координации США, были совершены попытки смены власти, в ряде случаев увенчавшиеся успехом.

С отдельным докладом на тему "Текущие антиправительственные протесты в России" выступила доцент Российского государственного гуманитарного университета Людмила Печищева, рассказав о том, как в том числе при помощи социальных сетей готовились демонстрации в Москве и по всей России. Координатор проекта "Кампания солидарности с Одессой" организации Объединенная национальная антивоенная коалиция Фил Вайлейто подготовил доклад на тему "Роль США в зеленом движении Ирана".

Как ожидается, участники конференции проведут несколько дискуссий по поводу возможностей расширения ОНАК, а также подведут итоги и наметят дальнейшие цели.

Национальная конференция антивоенных сил проходит ежегодно в городе Ричмонд. Она собирает активистов из США и других стран, усилия которых главным образом направлены на противодействие войнам и любым вмешательствам США в международные конфликты, а также поддержку прав угнетенных народов всего мира на самоопределение. Форум организован Объединенной национальной антивоенной коалицией, одной из крупнейших прогрессивных организаций в стране.