СМИ: обеспечение безопасности саммита G20 обойдется Германии в €32 млн

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Расходы на обеспечение безопасности саммита Группы двадцати (G20), который состоится в немецком Гамбурге 7-8 июля, составят €32 млн. Об этом сообщило агентство DPA.

По его сведениям, €20,8 млн будут выделены полиции. В эту суммы включены расходы на транспорт и размещение сотрудников силовых служб.

Еще €9,6 млн будут выделены Федеральному ведомству по уголовным делам, €1,6 млн отведены на техническое обслуживание.

Отмечается также, что на проведение саммита для МИД страны отведено €49 млн. Окончательная сумма расходов на проведение мероприятия будет озвучена после его завершения.