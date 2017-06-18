Повстанцы из колумбийской группировки АНО осудили теракт в торговом центре Боготы

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БОГОТА, 18 июня. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Колумбийская повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) осудила теракт в торговом центре Andino в Боготе и просит не делать поспешных выводов. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении на странице группировки в Twitter.
"АНО осуждает нападение в торговом центре Andino на мирное население. Мы выражаем нашу скорбь жертвам случившегося", - подчеркивается в сообщении.
1.@ELN_Paz repudia ataque en Centro Comercial Andino contra civiles. Compartimos el dolor y nos solidarizamos con las víctimas. (sigue)— ELN-PAZ (@ELN_Paz) 18 июня 2017 г.
Повстанцы также негативно отреагировали на появляющуюся в колумбийских СМИ информацию о возможной причастности этой группировки к теракту. "АНО просит быть серьезными тех, кто выступает с необоснованными и дерзкими обвинениями. Есть некоторые, которые таким образом хотят порвать на кусочки мирный процесс (между АНО и правительством Колумбии)".
Власти ранее сообщили о трех погибших и около 10 пострадавших в результате теракта в торговом центре Andino в столице Колумбии. В частности, на месте взрыва погибла 23-летняя француженка.
Последний крупный теракт в Боготе произошел 19 февраля этого года, когда повстанцы из АНО подорвали взрывное устройство возле арены для боя быков незадолго до начала представления. В результате пострадали 30 человек, большинство из которых - сотрудники полиции. Позже от полученных ранений в отделении реанимации скончался один из патрульных полиции.
Правительство Колумбии и АНО ведут мирные переговоры в столице Эквадора, Кито, без заключения предварительного соглашения о прекращении огня, поэтому боевики АНО продолжают вооруженную борьбу против государства.