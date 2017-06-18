СМИ: Китай указывает компаниям сокращать число рабочих из КНДР

ТОКИО, 18 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Китай в настоящее время сокращает число рабочих из КНДР, что в Японии и США считают одним из наиболее действенных способов оказания давления на Пхеньян наряду с сокращением поставок сырой нефти, поскольку это один из основных каналов для получения иностранной валюты. Об этом сообщила ведущая японская деловая газета Nikkei со ссылкой на источники.

По ее данным, еще в марте 2016 года, когда Совет Безопасности принял очередную резолюцию в связи с четвертым ядерным испытанием КНДР, китайские власти указали некоторым компаниям, что не надо принимать на работу северокорейских рабочих. С тех пор число таких компаний постепенно увеличивается, в первую очередь в приграничных с КНДР провинциях Цзилинь и Ляонин. Вместе с тем, как пишет газета, официальных письменных распоряжений на этот счет не поступало. Китай критически относится к введению односторонних санкций, не основанных на резолюциях СБ ООН.

В то же время ранее японская газета Yomiuri сообщила со ссылкой на южнокорейскую разведку, что Китай в последнее время, вероятно, стал экспортировать меньше сырой нефти и нефтепродуктов в КНДР. По ее сведениям, цены на бензин в мае поднялись в три раза, после чего немного опустились и сейчас в два раза превышают прежнюю стоимость. Это может быть связано с тем, что топливо в приоритетном порядке распределяется военным.

Как отмечают эксперты, Япония и США фактически исчерпали свои возможности в оказании давления на КНДР с требованием отказаться от своей ракетно-ядерной программы. Ключевая роль в этом принадлежит, признают они, Пекину, поскольку он является главным торговым партнером Пхеньяна и именно на него приходится около 90% всей торговли Севера. По данным южнокорейских источников, в Китае работает более 90 тыс. северокорейских рабочих, приносящих КНДР сотни миллионов долларов.

В этой связи в Токио и Вашингтоне в последнее время все чаще выступают с требованиями к Китаю принять серьезные меры к своему соседу. Шаг в эту сторону уже был сделан - в соответствии с резолюцией СБ ООН Пекин сократил закупки угля у Пхеньяна, которые в 2016 году принесли КНДР более $1 млрд. В марте этого года поставки сократились на 99% по сравнению с февралем, а в апреле они и вовсе прекратились.

Совбез ООН в ноябре прошлого года после очередного ядерного испытания в КНДР, которое было осуществлено 9 сентября 2016 года, запретил импорт северокорейского угля в объемах свыше $400 млн или 7,5 млн т в год. Эта "гуманитарная" квота Пхеньяну была предоставлена в целях обеспечения средств к существованию граждан КНДР.