Во Франции начался второй тур выборов в Национальное собрание

ПАРИЖ, 18 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (09:00 мск) во французской метрополии и в заморских владениях страны, расположенных в восточном полушарии. Территории западного полушария проголосовали в минувшую субботу. Более 45 млн избирателей предстоит высказать свое мнение по 1146 кандидатурам, в результате которого будут определены 573 депутата Национального собрания.

Первый тур выборов, прошедший 11 июня, позволил набрать абсолютное большинство голосов и быть избранными лишь четырем кандидатам. Для победы во втором туре политикам достаточно заручится относительным большинством голосов. Депутаты Нацсобрания избираются на пятилетний срок.

Обновление палаты

Нижней палате в результате нынешних выборов предстоит значительное обновление. Во второй тур вышли лишь 222 депутата от прежнего состава Национального собрания. Не исключено, что от 60 до 75% депутатов теперь составят впервые избранные на этот пост люди.

Это в первую очередь обусловлено сильным падением престижа всех старых партий, значительная часть электората которых поддерживает теперь движение Франции Эмманюэля Макрона "Республика на марше", выступающее на нынешних выборах в коалиции с партией "Демократическое движение". Все опросы общественного мнения и оценки экспертов указывают на то, что "Республика на марше" и ее союзник получат большинство в Национальном собрании - от 400 до 470 мест. При этом для абсолютного большинства достаточно 289.

Широкая легитимность

Такой успех обеспечит еще большую легитимность президенту и его правительству. Макрон сможет благодаря этому гораздо более обоснованно, опираясь на достаточно широкую поддержку населения, осуществлять преобразования в стране на основе президентских декретов, а не проводить законы через парламент. Президент, как он неоднократно подчеркивал, намерен действовать быстро - а парламентский путь законотворчества сопряжен со множеством препятствий, так как правоцентристским партиям по-прежнему принадлежит большинство в Сенате.

Явка хромает

Первый тур выборов в Национальное собрание прошел во Франции неделю назад при рекордно низкой явке - от голосования воздержались 51,29% внесенных в избирательные списки. Не исключено, что показатель во втором туре лишь ухудшится и достигнет 53% - 54%. Это, однако, не должно значительно повлиять на масштабы победы движения "Республика на марше". Неявке избирателей может способствовать крайне жаркая погода, установившаяся по всей стране - в ее центральной части температура достигнет 36 градусов по Цельсию.

Голосование завершится в 20:00 по парижскому времени (21:00 мск) в больших городах и двумя часами раньше - на остальных участках. Первые результаты должны поступить в ближайшие полчаса после этого.

Порядок в стране в ходе выборов будут обеспечивать 50 тыс. полицейских и около 7 тыс. военных. Во французской столице будут дежурить более 12 тыс. правоохранителей.