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Переговорщик от Европарламента: британцы могут остаться в ЕС, если захотят

Международная панорама
18 июня, 11:23 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

По словам Ги Верхофстадта, британцы могут изменить свое мнение, "этот путь остается открытым"

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БЕРЛИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Великобритания может остаться в ЕС, если решит изменить свое мнение относительно выхода из сообщества. Об этом заявил представитель Европарламента на переговорах по вопросу о Brexit Ги Верхофстадт в опубликованном в воскресенье интервью германской газете Welt am Sonntag.

"Британцы могут изменить свое мнение и снова стать частью Европейского союза, этот путь остается открытым", - сказал он. В то же время Верхофстадт подчеркнул, что на переговорах Брюссель не будет делать для Лондона послаблений.

Политик также отметил, что британские власти обязаны гарантировать соблюдение прав тех граждан стран ЕС, которые будут находиться в Соединенном Королевстве до его ожидаемого выхода из состава объединения в 2019 году.

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