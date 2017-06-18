Зампред партии "Альтернатива для Германии" назвал Крым исконно русской территорией

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БЕРЛИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Заместитель председателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александр Гауланд назвал Крым исконно русской территорией и призвал отменить санкции в отношении России. Как сообщила газета Die Welt, соответствующую позицию политик озвучил в субботу на съезде АдГ в Карлсруэ.
"Санкции - это всегда ошибочный путь, они ошибочны с политической точки зрения и не приведут к возвращению ни кусочка Крыма", - приводит издание слова Гауланда. "Так уж получилось, что Крым - это исконно русская территория, и она не может вернуться к Украине", - подчеркнул зампред АдГ.
По его мнению, Запад после распада СССР упустил возможность построения нового миропорядка вместе с РФ. "Нам, немцам, всегда было хорошо, когда мы поддерживали добрые отношения с Россией", - считает Гауланд.