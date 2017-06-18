Гуманитарный конвой подвергся обстрелу в пригороде Дамаска

МОСКВА, ЖЕНЕВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Сотрудник Сирийского общества Красного Полумесяца ранен в результате нападения на гуманитарный конвой, организованный совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и ООН, в Харасте - пригороде Дамаска. Соответствующее сообщение размещено на официальной странице сирийского отделения МККК в Twitter.

"Один сотрудник Сирийского Красного Полумесяца получил ранение при атаке на конвой на востоке Харасты", - говорится в публикации.

CORRECTION: only one @SYRedCrescent staff member was injured in today's attack on convoy to East #Harasta. #Syria. — ICRC Syria (@ICRC_sy) 17 June 2017

МККК в своем заявлении осудил нападение на гумконвой. "МККК решительно осуждает совершенную в субботу атаку на гуманитарный конвой в пригороде Дамаска, в результате которой был ранен сотрудник СОКП", - говорится в сообщении. Как поясняет женевская штаб-квартира Красного Креста, автоколонна направлялась в восточные районы Харасты, чтобы доставить помощь 11 тысячам жителей. "Когда конвой приблизился к городу около 7 часов вечера, началась стрельба, в результате которой был серьезно ранен сотрудник СОКП", - указывается в заявлении.

МККК напомнил в связи с этим всем сторонам конфликта об их обязанности уважать деятельность сотрудников гуманитарных организаций и не причинять им вреда.

Восточная Хараста не получала помощь на протяжении восьми месяцев, отмечают в женевской штаб-квартире. Как считают в МККК, для продолжения запланированной гуманитарной операции "необходимо возобновление гарантий безопасности".