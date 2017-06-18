Нетаньяху: дома напавших на пограничников палестинцев будут снесены

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильская сторона начала подготовку к сносу домов палестинцев, совершивших нападение на бойцов пограничной полиции в Иерусалиме. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.
"С пятницы силы безопасности действуют в районе деревни (на Западном берегу реки Иордан), из которой пришли террористы, и уже начали подготовку к сносу их домов", - сказал он.
Нетаньяху также проинформировал, что после нападения, в результате которого погибла 23-летняя сотрудница пограничной полиции, "аннулированы разрешения на въезд в Израиль, предоставленные палестинцам" по случаю рамадана - священного для мусульман месяца поста. "Я поручил полиции усилить меры безопасности и проводить тщательные проверки в районе (иерусалимских) Дамасских ворот", - добавил премьер, высказывания которого распространила его канцелярия.
Глава правительства призвал мировое сообщество "осудить убийство и его восхваление и потребовать от палестинской автономии немедленного прекращения выплат семьям террористов, что лишь поощряет терроризм". По словам Нетаньяху, "вместо того, чтобы осудить этот теракт, организация ФАТХ распространила заявление, в котором (президент Палестины Махмуд) Аббас осудил действия пограничников, уничтоживших террористов, и представил убийц героями". "Палестинская администрация, отказывающаяся осудить убийц, выплатит компенсации их семьям", - отметил премьер.
В пятницу трое вооруженных холодным и огнестрельным оружием палестинцев напали на патруль израильской пограничной полиции в Старом городе Иерусалима. Как сообщил официальный представитель полиции еврейского государства Микки Розенфельд, "сотрудница пограничной полиции скончалась в госпитале от ранений, которые ей нанес в ходе атаки у Дамасских ворот арабский террорист". "Трое террористов были застрелены полицейскими", - указала пресс- служба правоохранительного ведомства.