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СМИ: в Кабуле похитили гражданина США

Международная панорама
18 июня, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Неизвестные вооруженные люди в воскресенье в Кабуле похитили гражданина США. Об этом сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на источники в силах безопасности.

По его информации, инцидент произошел в окрестностях третьего полицейского участка в районе Карт-э-Чар. Отмечается, что американец сотрудничал с Министерством сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана в рамках проекта Всемирного банка (ВБ). Другие подробности не приводятся.

Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.

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