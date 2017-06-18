Лидер Приднестровья заявил о готовности к переговорам с президентом и премьером Молдавии

КИШИНЕВ, 18 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский готов к консультациям с президентом Молдавии Игорем Додоном и премьер-министром Павлом Филипом. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Тирасполе, комментируя более чем двухлетнюю паузу в переговорном процессе.

"Официально мы не направляли запрос о встрече, но я не раз говорил, что готов встретиться с любым молдавским должностным лицом. И давайте тогда я открыто скажу, что обращаюсь к господину Филипу с просьбой о встрече", - сказал Красносельский. Он выразил неудовлетворение тем, что заморожены переговоры в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), и напомнил, что еще в марте обращался ко всем участникам консультаций с просьбой созвать их в ближайшее время.

"Приднестровье является равноправным участником формата "пять плюс два" со своими правами и обязанностями. Это тоже раздражает, это тоже пытаются купировать. Я глубоко убежден, что именно по этой причине произошла заморозка этого формата", - отметил Красносельский. По его словам, призыв Тирасполя поддержала только Москва.

"На самом деле "за" только Приднестровье и Россия, а все остальные согласны только на словах. Чтобы преодолеть эту грань словесную, я еще 30 марта обратился к Игорю Николаевичу Додону с предложением подписать совместное обращение двух президентов конфликтующих сторон к Себастьяну Курцу - действующему председателю ОБСЕ и министру иностранных дел Австрии. Но Игорь Николаевич взял паузу. На дворе уже 18 июня, а ответа нет", - сказал Красносельский.

Он подверг критике решение Конституционного суда Молдавии, который провозгласил незаконным пребывание миротворцев из РФ в регионе, а также высылку российских дипломатов, большинство из которых были членами Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией.

"Все это говорит о том, что Россию и Приднестровье пытаются лишить и этой площадки. Но я вам скажу, что без желания Приднестровья никто отсюда российскую воинскую составляющую не выведет, а миротворцы - гарант нашей безопасности на сегодняшний день", - подытожил Красносельский.