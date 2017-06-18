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В парламенте Румынии поставлен вопрос о доверии правительству Сорина Гриндяну

Международная панорама
18 июня, 17:48 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов

Для вынесения вотума недоверия необходимо 233 голоса

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БУХАРЕСТ, 18 июня. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Депутаты от правящей в Румынии коалиции в составе Социал-демократической партии (СДП) и "Альянса либералов и демократов" (АЛДЕ) потребовали на пленарном заседании законодательного органа страны объявить вотум недоверия правительству премьер-министра Сорина Гриндяну. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Внесенный ими в парламент документ называется "Румыния не может быть конфискована. Защищаем демократию и выбор румын". "Двое из 27 членов правительства (Сорин Гриндяну и Аугустин Жиану - прим. ТАСС) добровольно подчинившиеся одному депутату и высокопоставленному чиновнику (Виктор Понта), делят министерские посты и предпринимают смешные атаки по всем направлениям, выставляя на всеобщее обозрение нежелательную и бредовую карикатуру акта управления", - в частности указывается в документе.

Со своей стороны лидер партии "Народное движение", экс-президент Траян Бэсеску выразил мнение, что речь идет "о борьбе за власть кланов СДП", так что парламентариям от других партий в зале делать нечего. В заседании также отказались участвовать депутаты от Национал-либеральной партии, "Союза за спасение Румынии" и "Демократического союза венгров Румынии".

Для вынесения вотума недоверия необходимо 233 голоса. СДП и АЛДЕ располагают вместе 247. Однако поскольку голосование - секретное, его результат непредсказуем. Как ожидается, оно пройдет 21 июня.

Ранее СДП отказала правительству Гриндяну в политической поддержке, мотивировав решение слабыми результатами его работы. Однако глава кабмина отказался уйти в отставку.

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