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Юрист Трампа: президент США не является фигурантом расследования спецпрокурора по России

Международная панорама
18 июня, 17:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

По словам Джея Секалоу, сообщение Дональда Трампа в Twitter о существовании такого расследования - реакция на материал газеты The Washington Post

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп не является фигурантом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который проводит разбирательство в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы. Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании NBC один из членов команды юристов, нанятых американским лидером, Джей Секалоу.

"В отношении президента не проводится расследования", - сказал он. Секалоу комментировал оставленное Трампом в Twitter сообщение, в котором тот писал о якобы существовании такого расследования.

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Трамп заявил, что за семь месяцев расследований никто не доказал его связей с РФ

Как отметил юрист, "твит" президента являлся реакцией на материал газеты The Washington Post, которая, по словам Секалоу, ссылаясь на "пять анонимных источников", сообщала о якобы имеющем место расследовании Мюллера в отношении Трампа. "Он не боится расследования, но его просто нет", - добавил юрист, говоря про хозяина Белого дома.

В пятницу глава государства назвал "охотой на ведьм" ситуацию с расследованием предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы. При этом Трамп возложил ответственность за это разбирательство на неназванного им человека, который, по словам президента, ранее советовал ему уволить экс-директора ФБР Джеймса Коми. Белый дом впоследствии опроверг информацию о том, что глава вашингтонской администрации якобы признал существование разбирательства в его отношении.

Американские СМИ предполагают, что под человеком, на которого Трамп возложил ответственность за расследование, он имел в виду заместителя генерального прокурора США Рода Розенстайна, который назначил Мюллера специальным прокурором.

Газета The Washington Post писала ранее со ссылкой на свои источники в администрации, что Мюллер начал изучать вопрос, создавал ли Трамп помехи правосудию. Издание напомнило, что, по сообщениям СМИ, глава государства перед увольнением Коми якобы просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Противники Трампа считают, что такая просьба может быть расценена как создание помех для правосудия.

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