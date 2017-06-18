Сенатор Рубио уверен, что Трамп не станет увольнять спецпрокурора по РФ

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп не станет увольнять назначенного минюстом спецпрокурора, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы. Об этом в интервью телекомпании CNN заявил сенатор Конгресса США Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида).

"Этого не произойдет", - подчеркнул он, отвечая на вопрос ведущего, который спросил сенатора, может ли Трамп отстранить спецпрокурора от должности.

"Лучшее, что может произойти для нашей страны и для президента, - это полное и надлежащее расследование" предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США, утверждал также Рубио.

По словам сенатора, у него "нет причин" для того, чтобы ставить под сомнение честность Мюллера. "Его репутация безупречна", - считает он.

Говоря о независимых расследованиях предполагаемого вмешательства РФ, которые проводят спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, Рубио заявил, что "они продолжаются".

Примерных сроков их завершения законодатель называть не стал.

Ранее близкий друг Трампа, глава компании Newsmax Media Кристофер Радди заявил телеканалу PBS, что президент рассматривает возможность освобождения бывшего главы ФБР Мюллера от должности специального прокурора.

Спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США ведут расследования по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года. Разбирательство на эту тему также проводит назначенный минюстом США спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.