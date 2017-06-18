Тегеран намерен выяснить обстоятельства обстрела иранских рыбаков

ТЕГЕРАН, 18 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Тегеран намерен установить все обстоятельства гибели иранского рыбака в результате стрельбы саудовских пограничников. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

"Мы со всей серьезностью подходим к данному инциденту и намерены выяснить все его обстоятельства. Стрельба в сторону небольшой рыбацкой лодки, которая не имеет никакого вооружения, не поддается никаким объяснениям. Эти действия бесчеловечны и нарушают общепринятые нормы международного права", - подчеркнул иранский дипломат в интервью агентству ISNA.

Ранее стало известно, что два иранских рыболовецких судна из портового города Бушер подверглись обстрелу со стороны саудовских пограничников в Персидском заливе, в результате чего один из рыбаков погиб.

По данным иранских источников, суда "отклонились от обычного маршрута в результате воздействия морских течений". Однако даже если они и оказались в территориальных водах Саудовской Аравии, что пока точно не установлено, у береговой пограничной охраны не было никаких оснований открывать по рыбакам огонь.

Отношения Ирана с Саудовской Аравией в последнее время остаются крайне напряженными по причине серьезных разногласий в подходах к решению ряда региональных проблем. Позиции Тегерана и Эр-Рияда радикально расходятся по кризису в Сирии, а также по конфликту в Йемене и ситуации в Бахрейне.