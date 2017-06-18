КНДР обвинила спецслужбы США в краже дипломатической почты

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ПХЕНЬЯН, 18 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР потребовала от Соединенных Штатов официальных разъяснений в связи с произошедшим 16 июня инцидентом в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Как отмечается в опубликованном в воскресенье заявлении представителя министерства иностранных дел республики, в тот день американские власти "изъяли пакет с дипломатической перепиской у возвращавшейся на родину делегации КНДР, которая участвовала в проходившей в Нью-Йорке сессии Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов".
Внешнеполитическое ведомство КНДР от имени правительства страны решительно осудило действия американских властей, которые в Пхеньяне расценили как "попрание суверенитета независимого государства и преднамеренную провокацию".
КНДР считает, что США "обязаны дать подробные разъяснения в связи с этим инцидентом и принести извинения на официальном уровне". "В противном случае на США ляжет вся ответственность за последствие этого происшествия", - подчеркнул представитель МИД.
Между США и КНДР нет дипломатических отношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Вооруженный конфликт на Корейском полуострове 1950-1953 годов закончился подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны, на политическом уровне сохраняется напряженность. Северокорейские газеты периодически подчеркивают, что США "остаются заклятым врагом корейской нации".