КНДР обвинила спецслужбы США в краже дипломатической почты

ПХЕНЬЯН, 18 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР потребовала от Соединенных Штатов официальных разъяснений в связи с произошедшим 16 июня инцидентом в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Как отмечается в опубликованном в воскресенье заявлении представителя министерства иностранных дел республики, в тот день американские власти "изъяли пакет с дипломатической перепиской у возвращавшейся на родину делегации КНДР, которая участвовала в проходившей в Нью-Йорке сессии Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов".

Тем самым, подчеркнул дипломат, власти США "совершили незаконную и чудовищную провокацию". По его сведениям, при изъятии документов члены северокорейской делегации, располагавшие сертификатом дипломатического курьера, "оказали сопротивление". Поэтому группа в составе примерно 20 полицейских офицеров и сотрудников департамента внутренней безопасности США "использовала силу", сообщил представитель МИД.

Внешнеполитическое ведомство КНДР от имени правительства страны решительно осудило действия американских властей, которые в Пхеньяне расценили как "попрание суверенитета независимого государства и преднамеренную провокацию".

КНДР считает, что США "обязаны дать подробные разъяснения в связи с этим инцидентом и принести извинения на официальном уровне". "В противном случае на США ляжет вся ответственность за последствие этого происшествия", - подчеркнул представитель МИД.

Между США и КНДР нет дипломатических отношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Вооруженный конфликт на Корейском полуострове 1950-1953 годов закончился подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны, на политическом уровне сохраняется напряженность. Северокорейские газеты периодически подчеркивают, что США "остаются заклятым врагом корейской нации".